السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

فقدت أسعار الذهب على مدار يومين نحو 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق وسط حالة من الترقب لاجتماعات الفيدرالى الأمريكي القادمة على المستوى العالمى وزيارة رمسئولى صندوق النقد الدولى.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهات.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30160 جنيهًا.

 

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

ومع اقتراب الاجتماع قبل الأخير للفيدرالي بشأن الفائدة خلال 2024، والمقرر له يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، توجد هناك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وبالتحديد الناشئة، حتى تتمكن من الحصول على انفراجة من الضغوط المستمرة التي عانت منها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة

 وهناك العديد من التوقعات حول مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة، سواء المرتبطة بالعام الحالي، أو 2025، حيث تشير التوقعات أنه من المتوقع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس خلال 2024، بالإضافة إلى الخفض بنسبة 1% خلال العام المقبل، و0.5% في عام 2026، في محاولة للسيطرة على التضخم وضبط الأسواق ومنع الاقتصاد من التعرض للركود.

خسائر كبيرة اليوم، الجنيه الذهب يواصل التهاوي في الصاغة

المعدن الأصفر يواصل الترنح، آخر تحديث لأسعار الذهب

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار العملات الفيدرالى الامريكى جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

عماد أمهز، من هو القبطان اللبناني المختطف في عملية البترون الإسرائيلية؟

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإسناد منظومة التحكيم لخبير أجنبي

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

منوعات

المزيد

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads