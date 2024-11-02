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اقتصاد

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

تعويم الجنيه، فيتو
تعويم الجنيه، فيتو

تعويم الجنيه، كشف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه مع الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار بالبنوك.

 

 

توقعات حدوث تعويم جديد للجنيه

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه من الصعب حدوث تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.

 

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أسباب عدم تعويم الجنيه

وأوضح: من الصعب جدا حدوث تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة لوجود حصيلة دولارية كبيرة في السندات والاستثمارات المباشرة وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

سعر الصرف المرن

في حديث اَخر،  كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حقيقة إقبال مصر على تعويم جديد للجنيه أو تحريك لسعر الصرف.

وأوضح “معيط” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”، أن مصر لديها سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، ووجود تعويم جديد شائعة مغرضة، وجزء من حرب الشائعات على مصر.

 

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