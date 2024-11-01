فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية
وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب في سوق الدين، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي
وقالت إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
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