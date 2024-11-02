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اقتصاد

5 أسهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تتصدر قيم التداول خلال أكتوبر

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 أسهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال شهر أكتوبر..وجاءت كالتالي: 

سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 75.8 مليون جنيه. 

فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت50.5  مليون جنيه. 

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 28.4 مليون جنيه. 

الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 24.8 مليون جنيه. 

اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 12.7 مليون جنيه.

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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