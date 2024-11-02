السبت 02 نوفمبر 2024
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اقتصاد

نيسان تستدعي 4063 سيارة في أمريكا الشمالية

سيارة نيسان، فيتو
سيارة نيسان، فيتو

أعلنت شركة "نيسان أمريكا الشمالية" عزمها استدعاء 4036 سيارة، وذلك وفق مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة، على الإنترنت، ويشمل الاستدعاء سيارات نيسان زد إنتاج 2023-2024.

 تراجع كبير في صافي دخل الربع الأول

وكانت قد أعلنت شركة السيارات اليابانية نيسان موتور فى وقت سابق، عن تراجع كبير في صافي دخل الربع الأول حيث أن المنافسة السوقية القوية قيدت النمو.

وبلغ صافي الدخل في الربع الأول 9ر28 مليار ين (188 مليون دولار) مقارنة بـ5ر105 مليار ين قبل عام.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى مليار ين من 6ر128 مليار ين فيما ارتفعت الإيرادات إلى 3 تريليونات ين من 92ر2 تريليون ين العام الماضي.

وقالت نيسان إن الأرباح تأثرت بزيادة حوافز المبيعات ونفقات التسويق لتلبية المنافسة الشديدة في المبيعات وتحسين المخزون ولا سيما في الولايات المتحدة.

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