السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت  أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 416 جنيهًا في الأسواق.

وتراوح سعر  اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم  بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 18 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 391 جنيهًا.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
txt

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

كسرت عقدة "النص باكو"، انخفاض ملحوظ بأسعار اللحوم الضاني في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء البتلو أسعار لحوم اللحم البتلو اللحوم الحمراء سعر اللحوم سعر اللحوم الحمراء سعر كيلو اللحم سعر كيلو لحوم سعر لحوم موقع فيتو

مواد متعلقة

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم الأربعاء 30-10-2024

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني نحو 8 جنيهات بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" تواصل الارتفاع في الأسواق

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads