تقارير: الحرب الإسرائيلية استنزفت 22 مليار دولار من أموال دافعي ضرائب الأمريكان

ذكرت مجلة ناشونال إنترست، نقلا عن تقرير حديث من جامعة براون، أن الصراعات الجارية في غزة ولبنان يكلفان الولايات المتحدة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، حيث وصلت تكلفة الأسلحة والدعم اللوجستي للعمليات العسكرية إلى حوالي 22.76 مليار دولار منذ اندلاع المواجهات.

وبحسب التقرير، فإن الدعم الأمريكي يشمل تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب توفير الذخائر الحديثة ونظم الدفاع، مثل القبة الحديدية، التي تتطلب تمويلًا مستمرًا للصيانة وتطوير الأنظمة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة قامت بتمويل شحنات متتالية من الذخائر الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي، ما يزيد من حجم التكاليف في ظل استمرار العمليات.

الدعم اللوجستي والعمليات

وأكد التقرير أن التكلفة لا تقتصر على الأسلحة وحدها، بل تتضمن أيضًا الدعم اللوجستي والعمليات التي تشمل التنقلات الجوية والبحرية للقوات الأمريكية في المنطقة، ومراقبة تحركات الجهات المتصارعة، وضمان توافر قوات عسكرية على أهبة الاستعداد لدعم حلفائها.

وفي ضوء هذه التكلفة، حذرت جامعة براون من العبء الاقتصادي الذي تتحمله الولايات المتحدة جراء استمرار دعمها لحلفائها في الصراعات الإقليمية، مشيرة إلى أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تُوجَّه إلى نزاعات في الخارج على حساب قضايا داخلية تحتاج إلى تمويل.