غارات إسرائيلية على عشرات البلدات في جنوب لبنان

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على عشرات البلدات في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أمس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2897 شهيدًا و13 ألفا و150 مصابًا.

الغارات الإسرائيلية على البقاع في لبنان

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، أمس الجمعة، 43 شهيدًا و32 مصابًا.

ومنذ صباح الجمعة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصًا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.