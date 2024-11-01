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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2897 شهيدا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن ارتفاع  حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2897 شهيدا و13 ألفا و150 مصابا.

الغارات الإسرائيلية على البقاع في لبنان 

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، اليوم الجمعة، إلى 43 شهيدا و32 مصابا.

ومنذ صباح اليوم الجمعة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت هيئة الدفاع المدني في لبنان بيانا، أكدت فيه استشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة البزالية في البقاع.

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إصابة قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال في لبنان

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان لـ 75 شهيدا ومصابا

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لبنان جيش الاحتلال ضحايا العدوان الإسرائيلي

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان لـ 75 شهيدا ومصابا

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