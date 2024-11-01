السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

84 شهيدا في مجزرتين لـ جيش الاحتلال شمالي غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرتين بقصف عمارات سكنية في شمال غزة راح ضحيتها 84 شهيدا وعشرات المصابين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حـماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يغتال قياديين في حماس 

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.

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جيش الاحتلال يزعم اغتيال عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال حماس

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