84 شهيدا في مجزرتين لـ جيش الاحتلال شمالي غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرتين بقصف عمارات سكنية في شمال غزة راح ضحيتها 84 شهيدا وعشرات المصابين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حـماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد اثنين من قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يغتال قياديين في حماس

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.