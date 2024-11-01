الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي،  بعد ظهر اليوم الجمعة،  قصفا عنيفا على مدينة صور جنوب لبنان.

 قصف علي مدينة صور اللبنانية 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي  شن 3 غارات على الأقل.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في المدينة.

 الغارات العنيفة تخلف دمارًا كبيرا

ووثقت مقاطع فيديو الغارات العنيفة التي خلفت دمارا كبيرا وسحابة ضخمة من الدخان.

وتشن إسرائيل قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر

استشهاد 14 شخصا جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان

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