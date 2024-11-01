الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال في لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا في حادث انقلاب عربة عسكرية في جنوب لبنان.

إصابة قائدي القيادة الشمالية والوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت القناة 13 العبرية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.

ومن جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

 

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

 وقال حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

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