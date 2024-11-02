طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

طقس اليوم، نشرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لأماكن الأمطار وشدتها ومدى خطورتها المتوقعة اليوم السبت 02 نوفمبر 2024.

ووفقًا للخريطة تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح.

تكون الأمطار متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في هذه المحافظات "الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".



كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين و"الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شرم الشيخ".



كما تسقط الأمطار الخفيفة على" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف".

ووجهت الأرصاد الجوية نصائح تحذيرية كالتالي:

- يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من المحافظات المعنية بسقوط الأمطار.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

- القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موسم الأمطار وتقلبات واضطرابات حالة الطقس.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "بعض محافظات الجمهورية تأثرت بسقوط الأمطار متفاوت الشدة، مثل مطروح وكفر الشيخ ومناطق من الجيزة ومحافظات الوجه البحري".

وتابعت: "الأمطار مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، يصاحبها حالة من التقلبات والاضطرابات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة خلال فترات النهار، وطقس بارد خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر".

واختتمت: "ننصح بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار، أما الملابس الشتوية يتم ارتداؤها خلال شهر ديسمبر المقبل".