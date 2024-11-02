السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس مش عادي خد بالك، الأرصاد تنشر خريطة تحذيرية لأماكن سقوط الأمطار ومدى خطورتها

ads

طقس اليوم، نشرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية لأماكن الأمطار وشدتها ومدى خطورتها المتوقعة اليوم السبت  02 نوفمبر 2024. 

ووفقًا للخريطة تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح.

 تكون الأمطار متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في هذه المحافظات "الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".
   

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة  قد تكون رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين  و"الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شرم الشيخ".


كما تسقط الأمطار الخفيفة على" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف".

ووجهت الأرصاد الجوية نصائح تحذيرية كالتالي:

  - يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من المحافظات المعنية بسقوط الأمطار.

 - عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

 - القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موسم الأمطار وتقلبات واضطرابات حالة الطقس.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "بعض محافظات الجمهورية تأثرت بسقوط الأمطار متفاوت الشدة، مثل مطروح وكفر الشيخ ومناطق من الجيزة ومحافظات الوجه البحري".

 

وتابعت: "الأمطار مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، يصاحبها حالة من التقلبات والاضطرابات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة خلال فترات النهار، وطقس بارد خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر".

واختتمت: "ننصح بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار، أما الملابس الشتوية يتم ارتداؤها خلال شهر ديسمبر المقبل".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خريطة تحذيرية الأمطار الغزيرة الرعدية حبات البرد السواحل الشمالية الغربية الأمطار الخفيفة هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر المصريين: اليوم ذروة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية تضرب معظم المحافظات

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

زميله غدر بيه، مقتل شاب مصري في أمريكا، وأسرته تناشد بإعادة الجثمان إلى القاهرة

السلايف اختلفن على نشر الغسيل، موظف يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته في بنها

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

توابع كأس السوبر أم شيء آخر، سبب استبعاد كهربا عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

إصابات ودمار كبير، حزب الله يمطر 3 مدن إسرائيلية بينها تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)

زلزالان جديدان يضربان إثيوبيا، وخبير يحذر: سد النهضة في خطر

منوعات

المزيد

عمره 1500 عام وخرج بطرق غير قانونية، تركيا تسترد "مصباح علاء الدين" من سويسرا (صور)

ابتلعها البحر، اختفاء جزيرة روسية بأكملها عن الوجود

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads