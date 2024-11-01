أخبار الحوادث اليوم، سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية، وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقيها في انقلاب سيارة بالمريوطية، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في المعادي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بالأسماء، وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقيها في انقلاب سيارة بالمريوطية



حصلت فيتو على أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية.

حيث أصيبت (الأم) الطبيبة خديجة عمر أحمد عبد الباقي قائدة السيارة، وأولادها: براء عبد الباقي علي عبد الباقي - ٩ سنوات، آدم عبد الباقي علي عبد الباقي - ٤ سنوات، والمتوفية سلمى عبد الباقي علي عبد الباقي - ٧ سنوات، وصلت مصابة وتوفيت بالمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة وتم نقلهم إلى المستشفى وتم استخراج السيارة من داخل الترعة ورفع حطام الحادث بالكامل.

بسبب السرعة الزائدة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في المعادي

وقع مساء اليوم الجمعة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في منطقة المعادي، بسبب السرعة الزائدة لأحد السائقين ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده ووقوع الحادث.

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالجيزة، من انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.

ولقيت طفلة مصرعها بينما أصيبت والدتها وشقيقاها بعدما سقطت بهم السيارة في ترعة المريوطية، حيث تم انتشالهم من السيارة ونقلهم إلى المستشفى.

وكان الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين تلقى بلاغا بسقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير بالبدرشين ووجود ركاب بداخلها.

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية في قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

واصلت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" تنظيم دورات تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "قواعد نيلسون مانديلا"، حيث عقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28-30/10/2024م للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

ضبط مدرس بث فيديو تنمر فيه على تلاميذ مدرسة بالمنيا

القت أجهزة الامن بوزارة الداخلية،القبض على مدرس بث فيديو تنمر فيه على تلاميذ مدرسة فى المنيا.



وكان مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا تلقى بلاغا من مدير إحدى المدارس بدائرة المركز، بتضرره من (مدرس بذات المدرسة) لقيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يقوم خلاله بالتنمر والتعدى على بعض التلاميذ بالمدرسة.

ضبط 9 من قائدي التكاتك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة فى المعصرة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 9 متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها.

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 أجانب لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).

سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى مكون من شخص وزوجته تخصصا فى سرقة “كروت الفيزا” الخاصة بالمواطنين، أثناء تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" بالأميرية

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.