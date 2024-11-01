الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط مدرس بث فيديو تنمر فيه على تلاميذ مدرسة بالمنيا

القبض على مدرس بث
القبض على مدرس بث فيديو يتنمر ويتعدى على تلاميذ

القت أجهزة الامن بوزارة الداخلية،القبض على مدرس بث فيديو  تنمر فيه على تلاميذ مدرسة فى المنيا .

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وكان مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا تلقى بلاغا من مدير إحدى المدارس بدائرة المركز، بتضرره من (مدرس بذات المدرسة) لقيامه بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"  يقوم خلاله بالتنمر والتعدى على بعض التلاميذ بالمدرسة.

وبالفحص تم hستدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بصحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأضاف أن الواقعة كانت على سبيل المزاح مع بعض التلاميذ لتحفيزهم على الدراسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة مديرية أمن المنيا مركز شرطة بني مزار

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