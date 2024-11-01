الجمعة 01 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 9 من قائدي التكاتك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة فى المعصرة

حملة أمنية تضبط 9
حملة أمنية تضبط 9 من قائدى التكاتك لقيام باعمال البلطجة فى ا

شنت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

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 وأسفرت جهودها عن ضبط 9 متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها.

 

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قسم شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة حملة أمنية

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