ضبط 9 من قائدي التكاتك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة فى المعصرة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وأسفرت جهودها عن ضبط 9 متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها.
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