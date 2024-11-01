سقوط عصابة حمادة وتوتو لسرقة "كروت الفيزا" بالأميرية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى مكون من شخص وزوجته تخصصا فى سرقة “كروت الفيزا” الخاصة بالمواطنين ، أثناء تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" بالأميرية.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك باستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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