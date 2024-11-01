بسبب السرعة الزائدة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في المعادي

وقع مساء اليوم الجمعة، حادث مروع بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي في منطقة المعادي، بسبب السرعة الزائدة لأحد السائقين ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده ووقوع الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بشارع اللاسلكي

وتلقت غرفة المرور بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.