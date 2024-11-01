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حوادث

بالأسماء، وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقيها في انقلاب سيارة بالمريوطية

انقلاب سيارة أم وأولادها
انقلاب سيارة أم وأولادها بترعة المريوطية، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية.

حيث أصيبت (الأم) الطبيبة خديجة عمر أحمد عبد الباقي قائدة السيارة، وأولادها: براء عبد الباقي علي عبد الباقي  - ٩ سنوات، آدم عبد الباقي علي عبد الباقي  - ٤ سنوات، والمتوفية  سلمى عبد الباقي علي عبد الباقي  - ٧ سنوات، وصلت مصابة وتوفيت بالمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة وتم نقلهم إلى المستشفى وتم استخراج السيارة من داخل الترعة ورفع حطام الحادث بالكامل.

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فيتو حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية بترعة المريوطية

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