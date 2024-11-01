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رياضة

الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام البنك الأهلي بعد مرور 15 دقيقة

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

مرت 15 دقيقة، وما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك 

وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال 
خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

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