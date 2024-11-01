الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

فاركو
فاركو

كشف أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

وجاء تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري كالتالي: 

شيكا، ياسين مرعي، إنكادا، عمر ناصر، عزمي غوما،أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد،وليد مصطفي، أحمد جمال. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو كالتالي: 

الجونة يتعادل سلبيا مع زد

وتعادل الجونة أمام زد إف سي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي. 

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في لنهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025. 

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احمد خطاب فاركو الاتحاد السكندري الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

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