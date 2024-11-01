الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت أمام بيراميدز بالدوري

سيد عيد،فيتو
سيد عيد،فيتو

أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة علي ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولي من  بطولة الدوري المصري الممتاز.  

تشكيل بتروجيت أمام بيراميدز 

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم:  يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي -  محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

مباراة بيراميدز وبتروجيت 

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد. 

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم: 

يوسف أوباما من الزمالك 

وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة 

نظام الدوري المصري الجديد

 ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 حيث تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيد عيد بيراميدز بتروجيت أوباما مصطفى فتحي بيراميدز وبتروجيت

مواد متعلقة

الدوري المصري، أوباما وماييلي يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة بتروجت

بيراميدز يلتقي بتروجيت بأولى مبارياته بالدوري المصري

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل موقعة الدوري

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب Vs هاريس.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أرقام قبل انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads