سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت أمام بيراميدز بالدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة علي ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجيت أمام بيراميدز

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

مباراة بيراميدز وبتروجيت

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم:

يوسف أوباما من الزمالك

وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 حيث تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.