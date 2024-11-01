الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يلتقي بتروجيت بأولى مبارياته بالدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

مباراة بيراميدز وبتروجيت 

 ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز اليوم بضربة البداية بالدوري الممتاز.

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت

 وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم:  مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي دون إبداء أسباب.

 

صفقات بيراميدز للموسم الجديد

وضم نادي بيراميدز اربع صفقات بالموسم الجديد هم:

يوسف أوباما من الزمالك 

وعبد الحمن مجدي من الإسماعيلي

والنيجيري صديق ايجولا من سيراميكا

وطارق علاء من سموحة 

 

نظام الدوري المصري الجديد

 ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز بالجولة الاولي بالدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز بيراميدز بيراميد بتروجت مباراة بيراميدز وبتروجت

مواد متعلقة

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز

الدوري السعودي، الشباب يفوز على الوحدة 3-1

الدوري المصري، تشكيل إنبي لمواجهة مودرن سبورت

الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام إنبي

الدوري السعودي، الشباب يتقدم علي الوحدة بهدف في الشوط الأول

استعدادًا للجونة، المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة وديا

موعد مباراتي اليوم بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الدوري الممتاز، تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة طلائع الجيش

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

أخبار مصر: زيادة أسعار جبنة دومتي وبيبسي، منع دخول قطارات الصعيد رمسيس، حسين فهمي يثير الجدل في حفل عشاء بعد وفاة شقيقه

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

بدء تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول رمسيس

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

بالتوقيت الشتوي، موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

مصدر: انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

منوعات

المزيد

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض في أول نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي فى أول نوفمبر

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 مكفرات للذنوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads