أبرزها البوليميا والبيكا، 6 أنواع مختلفة من اضطرابات الأكل، تعرف عليها

توجد أنواع عديدة من اضطرابات الأكل، وتشمل بعض الأمراض الشائعة فقدان الشهية العصبي، واضطراب الشراهة عند تناول الطعام، والبوليميا، والبيكا، في حين أن كل نوع ينطوي على تركيز شديد على الطعام، إلا أن أعراضه تختلف.

وعلى الرغم من أن مصطلح "الأكل" موجود في الاسم، إلا أن اضطرابات الأكل تتعلق بما هو أكثر من الطعام، فهي حالات صحية عقلية معقدة تتطلب غالبًا تدخل الخبراء الطبيين والنفسيين لتغيير مسارها وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

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اضطرابات الطعام

ما هو اضطراب في الأكل؟

اضطرابات الأكل هي مجموعة من الحالات النفسية التي تتسبب في ظهور عادات الأكل غير الصحية، وقد يبدأون بهوس بالطعام، أو وزن الجسم، أو شكل الجسم.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب اضطرابات الأكل عواقب صحية خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة إذا تركت دون علاج، فتعد اضطرابات الأكل من بين الأمراض العقلية الأكثر فتكًا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية.

ويمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل من مجموعة متنوعة من الأعراض، وتشمل الأعراض الشائعة التقييد الشديد للطعام، والإفراط في تناول الطعام، وسلوكيات التطهير مثل القيء أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

على الرغم من أن اضطرابات الأكل يمكن أن تؤثر على الأشخاص من أي جنس وفي أي مرحلة من مراحل الحياة، إلا أنها شائعة بشكل متزايد لدى الرجال، وغالبًا ما يسعى هؤلاء إلى العلاج بمعدلات أقل أو قد لا يبلغون عن أعراض اضطراب الأكل لديهم على الإطلاق.

أنواع اضطرابات الأكل

اضطرابات الأكل هي مجموعة من الحالات المرتبطة بقضايا شديدة تتعلق بالطعام والوزن، ولكن لكل اضطراب أعراض فريدة ومعايير تشخيصية، وفيما يلي ستة من اضطرابات الأكل الأكثر شيوعًا وأعراضها

1. فقدان الشهية العصبي

من المحتمل أن يكون فقدان الشهية العصبي هو اضطراب الأكل الأكثر شهرة.

ويتطور بشكل عام خلال فترة المراهقة أو مرحلة الشباب ويميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال.

وعادةً ما ينظر الأشخاص المصابون بفقدان الشهية إلى أنفسهم على أنهم يعانون من زيادة الوزن، حتى لو كانوا يعانون من نقص الوزن بشكل خطير، ويميلون إلى مراقبة وزنهم باستمرار، وتجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة، وتقييد تناول السعرات الحرارية بشدة.

تشمل الأعراض الشائعة لفقدان الشهية العصبي:

أنماط الأكل مقيدة للغاية

الخوف الشديد من زيادة الوزن أو السلوكيات المستمرة لتجنب زيادة الوزن، على الرغم من نقص الوزن

السعي الحثيث نحو النحافة وعدم الرغبة في الحفاظ على وزن صحي

تأثير كبير لوزن الجسم أو شكل الجسم المتصور على احترام الذات

صورة مشوهة للجسم، بما في ذلك إنكار نقص الوزن بشكل خطير

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الوزن لا ينبغي أن يكون محور التركيز الرئيسي في تشخيص شخص مصاب بفقدان الشهية.

إن استخدام مؤشر كتلة الجسم كعامل في التشخيص أمر قديم، لأن الأشخاص الذين يتم تصنيفهم على أنهم "طبيعيون" أو "يعانون من زيادة الوزن" يمكن أن يتعرضوا لنفس المخاطر.

في حالة فقدان الشهية غير النمطي، على سبيل المثال، قد يستوفي الشخص معايير فقدان الشهية ولكنه لا يعاني من نقص الوزن على الرغم من فقدان الوزن بشكل كبير.

غالبًا ما تكون أعراض الوسواس القهري موجودة أيضًا، على سبيل المثال ينشغل العديد من الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية بأفكار مستمرة حول الطعام، وقد يقوم البعض بجمع الوصفات أو تخزين الطعام بشكل هوسي.

وقد يجدون أيضًا صعوبة في تناول الطعام في الأماكن العامة ويظهرون رغبة قوية في السيطرة على بيئتهم، مما يحد من قدرتهم على أن يكونوا عفويين.

يتم تصنيف فقدان الشهية رسميًا إلى نوعين فرعيين - النوع المقيد ونوع الشراهة عند تناول الطعام والتطهير.

الأفراد الذين يعانون من النوع المقيد يفقدون الوزن فقط من خلال اتباع نظام غذائي أو الصيام أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة.

الأفراد الذين يعانون من الشراهة عند تناول الطعام ونوع التطهير قد ينهمكون في تناول كميات كبيرة من الطعام أو يأكلون القليل جدًا، في كلتا الحالتين، بعد تناول الطعام، يقومون بالتطهير باستخدام أنشطة مثل القيء، أو تناول المسهلات أو مدرات البول، أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط.

يمكن أن يكون فقدان الشهية ضارًا جدًا بالجسم، ومع مرور الوقت قد يعاني الأفراد المصابون به من ترقق العظام والعقم وهشاشة الشعر والأظافر.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي فقدان الشهية إلى فشل القلب أو المخ أو العديد من الأعضاء والوفاة.

2. البوليميا

البوليميا هي اضطراب آخر معروف في الأكل.

مثل فقدان الشهية، يميل الشره المرضي إلى التطور خلال فترة المراهقة والبلوغ المبكر ويبدو أنه أقل شيوعًا بين الرجال مقارنة بالنساء.

كثيرًا ما يتناول الأشخاص المصابون بالشره المرضي كميات كبيرة بشكل غير عادي من الطعام في فترة زمنية محددة.

عادةً ما تستمر كل نوبة من نوبات الشراهة عند تناول الطعام حتى يشعر الشخص بالشبع بشكل مؤلم، وأثناء الشراهة، عادة ما يشعر الشخص بأنه لا يستطيع التوقف عن الأكل أو التحكم في كمية الطعام التي يتناولها.

يمكن أن يحدث الشراهة مع أي نوع من الطعام ولكن يحدث بشكل شائع مع الأطعمة التي يتجنبها الفرد عادة.

ثم يحاول الأفراد المصابون بالشره المرضي التطهير للتعويض عن السعرات الحرارية المستهلكة ولتخفيف الانزعاج المعوي.

وتشمل سلوكيات التطهير الشائعة القيء القسري والصيام والملينات ومدرات البول والحقن الشرجية والتمارين المفرطة.

وقد تبدو الأعراض مشابهة جدًا لأعراض الشراهة عند تناول الطعام أو الأنواع الفرعية من مرض فقدان الشهية العصبي، ومع ذلك عادةً ما يحافظ الأفراد المصابون بالشره المرضي على وزن نموذجي نسبيًا بدلًا من فقدان كمية كبيرة من الوزن.

وتشمل الأعراض الشائعة للشره المرضي العصبي:

نوبات متكررة من الشراهة عند تناول الطعام مع الشعور بعدم السيطرة

نوبات متكررة من سلوكيات التطهير غير المناسبة لمنع زيادة الوزن

احترام الذات يتأثر بشكل مفرط بشكل الجسم والوزن

الخوف من زيادة الوزن، على الرغم من وجود وزن نموذجي

قد تشمل الآثار الجانبية للشره المرضي التهاب الحلق والتهابه وتورم الغدد اللعابية وتآكل مينا الأسنان وتسوس الأسنان والارتجاع الحمضي وتهيج الأمعاء والجفاف الشديد والاضطرابات الهرمونية.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الشره المرضي أيضًا إلى خلل في مستويات الشوارد الكهربائية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهذا يمكن أن يسبب السكتة الدماغية أو نوبة قلبية.

3. اضطراب الشراهة عند تناول الطعام

يعد اضطراب الشراهة عند تناول الطعام هو الشكل الأكثر شيوعًا لاضطرابات الأكل وأحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين المراهقين.

وعادة ما يبدأ خلال فترة المراهقة ومرحلة البلوغ المبكر، على الرغم من أنه يمكن أن يتطور في وقت لاحق.

يعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب من أعراض مشابهة لأعراض الشره المرضي أو نوع فرعي من فقدان الشهية عند تناول الطعام.

على سبيل المثال، عادة ما يأكلون كميات كبيرة بشكل غير عادي من الطعام في فترات زمنية قصيرة نسبيًا ويشعرون بنقص السيطرة أثناء الشراهة.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام لا يقيدون السعرات الحرارية أو يستخدمون سلوكيات التطهير، مثل القيء أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة، للتعويض عن الشراهة.

تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب الشراهة عند الأكل:

تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة وفي الخفاء وحتى الشبع بشكل غير مريح، على الرغم من عدم الشعور بالجوع

عدم السيطرة أثناء نوبات الشراهة عند تناول الطعام

مشاعر الضيق، مثل الخجل أو الاشمئزاز أو الذنب، عند التفكير في سلوك الشراهة عند تناول الطعام

عدم استخدام سلوكيات التطهير، مثل تقييد السعرات الحرارية، أو القيء، أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة، أو استخدام ملين أو مدر للبول، للتعويض عن الشراهة عند تناول الطعام

غالبًا ما يستهلك الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام كمية زائدة من الطعام وقد لا يتخذون خيارات غذائية مغذية، وقد يزيد هذا من خطر حدوث مضاعفات طبية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

الشره، فيتو

4. بيكا

البيكا هو اضطراب في الأكل يتضمن تناول أشياء لا تعتبر طعامًا ولا توفر قيمة غذائية.

يتوق الأفراد المصابون بالبيكا إلى المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الأوساخ أو التربة أو الطباشير أو الصابون أو الورق أو الشعر أو القماش أو الصوف أو الحصى أو منظفات الغسيل أو نشا الذرة.

يمكن أن تحدث بيكا في البالغين والأطفال والمراهقين.

يتم رؤيته بشكل متكرر عند الأفراد الذين يعانون من حالات تؤثر على الأداء اليومي، بما في ذلك الإعاقات الذهنية، وحالات النمو مثل اضطراب طيف التوحد، وحالات الصحة العقلية مثل الفصام.

قد يكون الأفراد المصابون بالبيكا أكثر عرضة لخطر التسمم والالتهابات وإصابات الأمعاء ونقص التغذية، اعتمادًا على المواد التي يتم تناولها، قد تكون البيكا قاتلة.

5. اضطراب الاجترار

اضطراب الاجترار هو اضطراب أكل آخر تم اكتشافه حديثًا.

وهو يصف الحالة التي يتقيأ فيها الشخص الطعام الذي سبق أن مضغه وابتلعه، ثم يعيد مضغه، ثم يبتلعه مرة أخرى أو يبصقه.

يحدث هذا الاجترار عادةً خلال أول 30 دقيقة بعد تناول الوجبة.

ويمكن أن يتطور هذا الاضطراب أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة أو البلوغ، عند الرضع يميل إلى التطور بين عمر 3 و12 شهرًا وغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه، وعادةً ما يحتاج الأطفال والبالغون الذين يعانون من هذه الحالة إلى علاج لحلها.

إذا لم يتم حل اضطراب الاجترار عند الرضع، فقد يؤدي إلى فقدان الوزن وسوء التغذية الحاد الذي يمكن أن يكون مميتًا.

وقد يقيد البالغون المصابون بهذا الاضطراب كمية الطعام التي يتناولونها، خاصة في الأماكن العامة وهذا قد يؤدي بهم إلى فقدان الوزن ونقص الوزن.

6. اضطراب تجنب أو تقييد تناول الطعام

اضطراب تناول الطعام المتجنب أو المقيد (ARFID) هو اسم جديد لاضطراب قديم.

لقد حل هذا المصطلح محل مصطلح "اضطراب التغذية في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة"، وهو تشخيص كان مخصصًا سابقًا للأطفال دون سن 7 سنوات.

ويعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب من اضطراب الأكل بسبب عدم الاهتمام بتناول الطعام أو النفور من بعض الروائح أو الأذواق أو الألوان أو القوام أو درجات الحرارة.

وتشمل الأعراض الشائعة لARFID:

تجنب أو تقييد تناول الطعام الذي يمنع الشخص من تناول ما يكفي من السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية

عادات الأكل التي تتعارض مع الوظائف الاجتماعية النموذجية، مثل تناول الطعام مع الآخرين

فقدان الوزن أو ضعف النمو بالنسبة للعمر والطول

نقص المغذيات أو الاعتماد على المكملات الغذائية أو التغذية الأنبوبية

من المهم ملاحظة أن ARFID يتجاوز السلوكيات الشائعة مثل تناول الطعام الانتقائي عند الأطفال الصغار أو انخفاض تناول الطعام لدى كبار السن.

نادرًا ما يركز الأفراد المصابون بتقويم العظام على فقدان الوزن. وبدلًا من ذلك، تعتمد قيمتهم الذاتية أو هويتهم أو رضاهم على مدى امتثالهم لقواعد النظام الغذائي التي فرضوها على أنفسهم