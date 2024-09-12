اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

نشرت شركة يابانية متخصصة في اصطياد الحيتان، اليوم، صورة لأول حوت زعنفي يتم اصطياده منذ نحو 50 عاما.

اصطياد حوت زعنفي في اليابان

الشركة الرئيسية لصيد الحيتان في اليابان نشرت مجموعة من الصور، لأول حوت زعنفي يتم اصطياده لأغراض تجارية في المجال البحري الياباني منذ نحو 50 عامًا.

ويعد الحوت الزعنفي ثاني أكبر حيوان في العالم بعد الأزرق.

يشار إلى أن، اليابان تندرج مع النرويج وآيسلندا ضمن قائمة الدول التي تجيز صيد الحيتان لأغراض تجارية مثيرة للجدل، وقد أضافت الحوت الزعنفي هذه السنة إلى قائمة الفرائس التي يمكن اصطيادها والتي تشمل أصلًا حيتان المنك وبرايد وساي.

أول عملية صيد للحيتان الزعنفية منذ العام 1976

وأظهرت اللقطات الحوت النافق أثناء رفعه على السفينة الأم الجديدة لصيد الحيتان في اليابان، بينما يقف موظفون إلى جانب الجيفة أمام الكاميرا ويتأهبون لتقطيعها بسكاكين كبيرة.

وأوضح الناطق باسم شركة كيودو سينباكو لصيد الحيتان ماسوو إيدي، أنها أول عملية صيد للحيتان الزعنفية منذ العام 1976 في إطار صيد الحيتان التجارية الياباني.

وشرح أن الحوت الذكر الذي اصطادته سفن أصغر في الأول من أغسطس، قبالة سواحل اليابان، يبلغ طوله 19,61 متر ويزن 55 طنًا على الأقل.