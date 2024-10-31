الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 49 سلاح ناري و15 قضية مخدرات في 3 محافظات

ضبط 49 سلاح نارى
ضبط 49 سلاح نارى و15 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

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وفي أسيوط؛ تم ضبط 44 قضية سلاح ناري عبارة عن (12 بندقية آلية 25 بندقية خرطوش- 14فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)  بحوزة (44 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط  7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (6,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الشابو، الهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهم "لـ 11منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 689 حكم قضائى متنوع.


وفى أسوان؛ جرى ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، و2 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتنفيذ 666 حكم قضائى متنوع.

 

وفى دمياط؛  تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية  ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو - 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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