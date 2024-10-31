ضبط 49 سلاح ناري و15 قضية مخدرات في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفي أسيوط؛ تم ضبط 44 قضية سلاح ناري عبارة عن (12 بندقية آلية 25 بندقية خرطوش- 14فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 13 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (6,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الشابو، الهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهم "لـ 11منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 689 حكم قضائى متنوع.



وفى أسوان؛ جرى ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، و2 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتنفيذ 666 حكم قضائى متنوع.

وفى دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو - 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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