الخميس 31 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط أسلحة ومخدرات بـ 46 مليون جنيه في 5 محافظات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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 فى السويس؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش)،  (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو -  5 كيلو جرامات لمخدر الآيس"الشابو")،  و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو).

 

وفى الإسماعيلية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (130 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى القليوبية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لـ 2منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 4,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,5 كيلو جرام لعجينة الحشيش المخدرة – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو"- 500 قرص لعقار "ترامادول" المخدر- زجاجة لمخدر الكيتامين وزنت 1 لتر- زجاجة زيت البارافين وزنت 1 لتر – مكبس يدوى بمشتملاته – 2 إسطمبة – 3 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - نظارة ميدان– 2 ميزان حساس).

 

 

 

 وفى الشرقية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – طبنجة).
 

كما تم ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).
 

وفى سوهاج؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية"لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو"-2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 فرد محلى – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (46 مليون جنيه).

 و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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