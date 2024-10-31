شراء سيارات وعقارات، ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).



وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.