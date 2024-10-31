مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

قفزت أم في نيويورك من أعلى "شلالات نياجارا" مع طفليها الصغيرين، أحدهما رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر، والثلاثة لقوا حتفهم. بحسب ما أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية.

شلال نياجارا يبلغ ارتفاعه حوالي 200 قدم

وبحسب «ارم»، قالت الشرطة إن الأم والتي تبلغ 33 عامًا، قد خطت فوق سياج الحماية في جزيرة لونا، حيث تلوح في الأفق نقطة مراقبة شهيرة، فوق الشلال الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 200 قدم.

وأضاف رجال الشرطة، والذين استجابوا للحادث حوالي الساعة 9 مساءً، أنه لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث الضحايا وملابسات الحادثة، بينما أقر المحققون أن القفز كان "متعمدًا".