تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)
قررت السلطات المختصة في تركيا تشريح جثة كلب صغير، مات بطريقة غريبة بعد مداعبته من قبل فتاتين عابرتين، ما أثار الشكوك حول وجود جريمة.
وبحسب «إرم»، أثارت الحادثة ردود فعل واسعة في البلاد بعدما وثق مقطع فيديو لحظات لهو الفتاتين العابرتين مع الجرو، قبل أن تغادرا المكان، ويكتشف مالكه أن كلبه الصغير قد مات.
قالت وسائل إعلام محلية إن تطورات التحقيق في تلك الحادثة الغريبة وصلت إلى اتخاذ قرار بتشريح جثة الكلب الصغير الذي يبلغ عمره شهرين فقط، لتحديد سبب موته.
تشريح جثة كلب صغير في تركيا لهذا السبب
وخضعت الفتاتان للتحقيق عقب إبلاغ مالك الجرو الشرطة بما جرى، لكن تم إطلاق سراحهما بعد أخذ أقوالهما من دون الوصول لدليل يبرئهما أو يدينهما.
ويترقب كثيرون معرفة نتائج التشريح بعد تناقل مقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها.
ويظهر في الفيديو فتاتان تدخلان محلا لبيع الهواتف في مدينة مرسين، جنوبي تركيا، بعدما شاهدتا الكلب الصغير مربوطا عند باب المحل من الداخل، بينما ينشغل مالكه بحديث مع صاحب المحل.
وخلال عدة دقائق، كان الجرو بيد الفتاتين، وأمسكت به إحداهما بينما تجري مكالمة هاتفية، قبل أن تتركه في مكانه وتغادر برفقة الفتاة الأخرى.
وكانت المفاجأة بالنسبة لمالك الكلب الصغير عندما وجد جروه بلا حراك لحظة مغادرته محل الهواتف، ليبلغ الشرطة التركية بما جرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.