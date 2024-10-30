أخبار الفن اليوم، العرض العالمي الأول لـ فيلم "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة، النجوم يودعون مصطفى فهمي، تطور جديد فى الحالة الصحية لـ الكينج

شهت الساحة الفنية العديد من اللقطات والأحد المتسارعة على مدار ساعات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر.. نستعرض أبرز تك الأخبار خلال النشرة الفنية التالية:

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد أخبار عن نقله إلى العناية المركزة، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.وقال نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي إنه قد جمعنى حديث مع محمد منير منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

انطلق خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، تصوير أول مشاهد فيلم محمد سعد الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”.

وبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أحداث أولى المشاهد بمشاركة جميع طاقم العمل.

وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهم محمد سعد، زينة، نسرين أمين، وباسم سمرة نسرين طافش محمد جمعة، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع.

كشفت الشركة المنتجة عن التريلر لفيلم الرومانسي الجديد «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي وأحمد داود، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في مصر ومختلف الدول العربية.

وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت.. ويشارك بالفيلم إلى جانب منة شلبي، وأحمد داوود العديد من الأسماء الفنية الشابة كــ أحمد خالد صالح، جيهان الشمشرجي، إضافةً لسوسن بدر وعماد رشاد، الفيلم من تأليف وتوقيع المخرجة هبة يسري، وسيتم عرضه ٦ نوفمبر المقبل في مصر ويوم ١٤ نوفمبر في جميع الدول العربية.

تبدأ اليوم أسرة مسلسل العتاولة 2 تصوير أولى مشاهد العمل بمدينة الإسكندرية بالمنطقة التي تدور فيها أحداث العمل، وكان من المقرر أن تشارك الفنانة فيفي عبده في التصوير غدا، ولكن نظرا لظروف صحية تمنعها من التواجد غدا.

وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما، وفي نفس الصعيد تشارك الفنانة فيفي عبده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، والذي من المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداثه خلال الشهر القادم

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، بها بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل

رصدت عدسة “فيتو” لحظات وصول الفنانة ياسمين رئيس وفريق فيلم (الفستان الأبيض) على ريد كاربت العرض الخاص والعالمي الأول الذي يُعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة..حيث وصل فريق العمل وفى مقدمتهم النجمة ياسمين رئيس وأسماء جلال، كذلك طل بطل العمل أحمد خالد صالح برفقة زوجته هنادي مهنا بريد كاربت الفستان الأبيض فى الجونة.

دور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

ظهرت الفنانة داليا مصطفى للمرة الأولى في حدث عام بعد أنباء انفصالها عن زوجها شريف سلامة وذلك على السجادة الحمراء لفيلم (الفستان الأبيض) الذي يُعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتألقت داليا مصطفى في إطلالتها ولكنها ظهرت على السجادة الحمراء بمفردها.

كشف الدكتور محمد حلمي، أستشاري الجراحة العامة وزميل جامعة إمباسدور الأمريكية، عن سر وفاة الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وأكد الدكتور محمد حلمي أن الفنان مصطفى فهمي تدهورت حالته الصحية بعد إجراء عملية إزالة ورم بالمخ، والتي خضع لها في شهر أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن مصطفى فهمي توفى قبل أن يصل إلى المستشفى.

وقال استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد حلمي إن: "الفنان مصطفى فهمي رحل بعد صراع طويل مع المرض..."، مؤكدًا أن مصطفى فهمي "خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم... وبعد أن أجريت لـ فهمى عملية جراحية في المخ لإزالة الورم، تدهورت حالته الصحية حتى وفاته".

وأضاف الدكتور محمد حلمي "كشفت مصادر عن أنه رحل اليوم قبل وصوله إلى المستشفى. اللهم ارحمه..."



شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل مصطفي فهمي، من مسجد النيل بالدقي، وسط غياب فني واضح، على أن يدفن بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.

ورحل مصطفي فهمي عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما، وكان قد أجري عملية جراحية حرجة بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته.

كشف الفنان الشاب عمر نجل الفنان القدير الراحل حسن يوسف عن موعد ومكان إقامة عزاء والده.

وقال عمر حسن يوسف: “سوف تستقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم”.





اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 عن الفترة من 1/1/2024 حتي 30/09/2024 والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 617 مليون جنيه مقابل 347 مليون جنيه بنسبة زيادة 78 % خلال نفس الفترة من العام الماضي كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 2.90 جنيه مقارنة بمبلغ 1.64 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع انشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو ايرادات الاستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفنى والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، حيث ارتفع مجمل إيراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 637 مليون جنيه إلى مبلغ 760 مليون جنيه.

وكذلك الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى أرباحها من 92 مليون جنيه إلى 203 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 31 مليون جنيه الى 45 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.