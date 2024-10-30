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ثقافة وفنون

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

مصطفى فهمي، فيتو
مصطفى فهمي، فيتو

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل مصطفي فهمي،  من مسجد النيل بالدقي، وسط غياب فني واضح، على أن يدفن بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.
ورحل مصطفي فهمي عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما، وكان قد أجري  عملية جراحية حرجة بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته.

آخر اعمال مصطفي فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

 

ومن آخر أعماله الأخيرة أيضا: فيلم أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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