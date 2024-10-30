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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل حسن يوسف

حسن يوسف، فيتو
حسن يوسف، فيتو

 كشف الفنان الشاب عمر نجل الفنان القدير الراحل حسن يوسف عن موعد ومكان إقامة عزاء والده.

وقال عمر حسن يوسف: “سوف تستقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم”.

 

معلومات عن الفنان حسن يوسف

يشار إلى أن الفنان القدير حسن يوسف الشهير بـ«الولد الشقي»، الذى استطاع أن يرسم خلال ما يقترب من 68 عامًا لوحة فنية استثنائية ذات بريق فريد تحوى على 200 فيلم سينمائى و33 مسلسلا عبر الشاشة الصغيرة، من مواليد 10 ديسمبر 1934، يمتلك موهبة فنية ثرية وحضورا لافتا للأنظار على الشاشة، وحققت أعماله الفنية السينمائية مشاهدات وإيرادات كبيرة للغاية فى شباك التذاكر كما حظيت الأعمال الدرامية التليفزيونية والتى من أبرزها مسلسل «إمام الدعاة» الذى قدم من خلاله السيرة الذاتية للشيخ محمد متولى الشعراوى على متابعة جماهيرية كبيرة بمصر وبالوطن العربى كاملًا.
واشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، وفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية. 


 

 كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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