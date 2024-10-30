وفاة مصطفى فهمي، الجنتلمان يتحدث في لقاء سابق عن أسرار حياته وسر جاذبيته (فيديو)

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 بعد تدهور حالته الصحية.

وفاة الفنان مصطفى فهمي بعد تدهور حالته الصحية

وسبق وتحدث الفنان الراحل مصطفى فهمي عن سر احتفاظه بمظهره الجذاب رغم تقدمه في العمر، وقال في لقاء سابق له مع عمرو أديب، إنه نهاري ويحب ممارسة الرياضة بشكل دائم ويحب البحر، مشيرا إلى أنه حريص على النوم ليلًا بساعات كافية وبعيدًا عن الانفعالات والعصبية.

وأضاف مصطفى فهمي خلال اللقاء أن السوشيال ميديا كارثة، مشيرًا إلى أنه لم يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء الواتس اب للتواصل مع الأهل.

وعبر مصطفى فهمي خلال اللقاء عن حبه الشديد لشقيقه الأكبر حسين فهمي. مؤكدًا أن ارتباطهما ببعضهما البعض زاد في هذه المرحلة العمرية.

وتوفي الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، بسبب معاناته مؤخرًا مع الورم في المخ وإجرائه عملية جراحية دقيقة مؤخرًا.