78 % زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثالث من 2024

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 عن الفترة من 1/1/2024 حتي 30/09/2024 والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 617 مليون جنيه مقابل 347 مليون جنيه بنسبة زيادة 78 % خلال نفس الفترة من العام الماضي كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 2.90 جنيه مقارنة بمبلغ 1.64 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

توسيع أنشطة الشركة

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع انشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو ايرادات الاستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفنى والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، حيث ارتفع مجمل إيراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 637 مليون جنيه إلى مبلغ 760 مليون جنيه.

وكذلك الإيرادات من المصادر المختلفة مثل ارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى أرباحها من 92 مليون جنيه إلى 203 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 31 مليون جنيه الى 45 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.