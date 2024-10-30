الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الدشاش، بدء تصوير فيلم محمد سعد الجديد

فيلم الدشاش،فيتو
فيلم الدشاش،فيتو

 انطلق خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، تصوير أول مشاهد فيلم محمد سعد الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”.

 

وبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أحداث أولى المشاهد بمشاركة جميع طاقم العمل.

 

فيلم محمد سعد 

 وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهم محمد سعد، زينة، نسرين أمين، وباسم سمرة نسرين طافش محمد جمعة، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع.

 فيلم محمد سعد الجديد “الدشاش”،  ينتمي للأجواء الكوميدية العائلية، من إنتاج محمد رشيدي وبتوقيع المخرج سامح عبد العزيز الذي تولى مسئولية إخراج الفيلم عقب اعتذار المخرج وائل إحسان، ومن تأليف جوزيف فوزي. 

 

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