سيناتور أمريكى: الديمقراطيون متواطئون في الإبادة الجماعية بغزة لكن ترامب أسوأ بكثير

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكى، بيرني ساندرز، اليوم، سنفعل كل ما في وسعنا بعد فوز كامالا هاريس، بالانتخابات لتغيير السياسة الأمريكية تجاه بنيامين نتنياهو.

ساندرز يتهم الديمقراطيين بالتورط فى الإبادة الجماعية بغزة

وتابع السيناتور بيرني ساندرز، الديمقراطيون متواطئون في الإبادة الجماعية في غزة، لكن دونالد ترامب سيكون أسوأ بكثير.

دعا السيناتور بيرني ساندرز، معارِضي الحرب في غزة، للتصويت للمرشحة عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، وذلك في مقال توجه فيه للناخبين الأمريكيين عبر صحيفة "الجارديان" البريطانية.

السيناتور ساندرز يدعو الرافضين لحرب غزة للتصويت لـ هاريس

وخاطب السيناتور ساندرز، بشكل خاص للناخبين الذين ينتقدون أداء إدارة بايدن وهاريس فيما يخص الحرب في غزة، بهدف إقناعهم بالتصويت لهاريس في الانتخابات التي ستقام الأسبوع المقبل 5 نوفمبر، وذكر أن انتخاب وفوز ترامب سيكون أسوأ بكثير بالنسبة لغزة من إدارة بايدن وهاريس.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، إنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه انتقدها قائلًا إنه "لم يكن لها الحق في شن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله"، ورأى أن الديمقراطيين في أمريكا متواطئون في الإبادة الجماعية، لكن ترمب سيكون أسوأ بكثير.

وأشار ساندرز إلى أنه يفعل كل ما بوسعه لمنع المساعدات العسكرية الأمريكية، ومبيعات الأسلحة الهجومية لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة في إسرائيل.