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خارج الحدود

الكونجرس الأمريكي يتخوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية

الكونجرس، فيتو
الكونجرس، فيتو

أعرب أعضاء في الكونجرس الأمريكي عن قلقهم إزاء احتمال وقوع أعمال عنف ذات دوافع سياسية في البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

مخاوف في الكونجرس من اندلاع أعمال عنف 

وجاء ذلك نقلا عن عضوة الكونجرس عن ولاية إلينوي الديمقراطية ديليا راميريز، والتي أعربت عن مخاوفها قائلة: "إذا فاز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، فإن ذلك سيشجعه وأنصاره العنيفين، وإذا خسر، أشعر بالقلق أنهم قد يتصرفون على نحو أسوأ مما فعلوا قبل أربع سنوات (عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في العاصمة)".

وبحسب موقع “Axios” فإن ما لا يقل عن 14 آخرين من أعضاء الكونجرس أعربوا عن مخاوفهم بشأن تصاعد محتمل في أعمال العنف، بما في ذلك أعضاء جمهوريون يعتقدون أن الديمقراطيين يمكن أن يثيروا العنف، حيث أشار بعض محاوري البوابة إلى قلقهم من الوضع الأمني فور التصويت.

وتابع عضو الكونجرس عن ولاية ميشيجان من الحزب الديمقراطي دانييل كيلدي: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة بطاقات الاقتراع، لذلك فهناك الكثير من المخاوف بشأن الأيام القليلة التي تعقب الانتخابات بشأن الأمن، وكذلك بشأن الخطاب المتزايد الذي نتوقعه جميعا".

 موعد الانتخابات الأمريكية

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث سيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

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