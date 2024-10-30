وصل للذروة، ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم بسبب الانتخابات والفائدة الأمريكية

سعر الذهب اليوم، بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

بورصة الذهب عالميًّا

وبحلول الساعة 03.08 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2791.70 دولار.

الانتخابات الأمريكية وسعر الذهب

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «الذهب مرتبط بشكل كبير بنتيجة الانتخابات الأمريكية… وفي الأمد القريب، سيواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند مستوى 2800 دولار، وبعد ذلك عند مستوى 2826 دولار».

ودخلت الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الذهب بشكل قياسي توقعات بالمزيد من قرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

سعر الفائدة الأمريكية

ومن شبه المؤكد تقريبا أن صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي سيقررون خفضا بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، إذ أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن فرص العمل انخفضت في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وأضاف وونغ «إذا رأينا أرقام تضخم ساخنة أو تقريرًا قويًّا عن الوظائف، فقد يكون هناك انحراف في أسعار الذهب».

وتشمل مجموعات البيانات المهمة الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع تقرير التوظيف في الساعة 12.15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير الرواتب يوم الجمعة.

وعلاوة على ذلك، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب من 3080 دولارا إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر 2025، لكنه حافظ على موقفه الصعودي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 34.33 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 1210.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.89 دولار.