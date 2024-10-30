الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

حريق ضخم في شركة
حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية، فيتو

قالت شرطة كمبريا شمال غرب بريطانيا إن حريقا ضخما اندلع في موقع شركة بي إيه إي سيستمز، أكبر شركة دفاع بريطانية، في بارو إن فورنيس، ولا يوجد أي تهديد نووي.

وقال بيان للشرطة: "خدمات الطوارئ تخمد حريقا في مصنع BAE Systems في بارو إن فورنيس.. لا يوجد تهديد نووي. ويُنصح الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المكان بالبقاء في منازلهم وغلاق الأبواب والنوافذ".

وبحسب الشرطة، تم نقل شخصين إلى المستشفى.

وقالت صحيفة "ميرور" إن الموقع ينتج غواصات نووية بريطانية.

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