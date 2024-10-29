أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الضاني وانخفاض الدواجن والطماطم بالأسواق.. البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام التعاملات.. وتشغيل 2500 مكتب بريد الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع أسعار اللحوم الضاني نحو 8 جنيهات بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا، وتراوحت الارتفاعات ما بين 5 و8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 427.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395.4 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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ارتفاعات الجنيه الذهب في شهر أكتوبر

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر أكتوبر 2024، حيث وصل سعره إلى نحو 30000 جنيهًا بعد أن كان يحقق 28640 جنيها فى بداية شهر أكتوبر.

وارتفع سعر الجنيه الذهب منذ بداية شهر أكتوبر حتى الآن بقيمة 1360 جنيها فى الأسواق المحلية.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار للأونصة في أوائل 2025، مشيرا إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وحققت أسعار العقود الآجلة للذهب أفضل أداء فصلي له منذ أوائل عام 2020 بعد ارتفاع بنسبة 11.5% في الربع الثالث من 2024 إلى 2659.4 دولار للأونصة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام عند 23.1%.

وسجل المعدن النفيس ارتفاعا شهريا بنسبة 5.2% في سبتمبر.

يتوقع مندوبو الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2917 دولارا للأونصة بحلول أكتوبر من العام المقبل، أي بارتفاع 10% فوق المستويات الحالية.

وزير الاستثمار: السوق المصري يمثل محور إنتاج وتصدير رئيسي ويمتلك كافة الإمكانات والمقومات



التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت ومحمد همام نائب العضو المنتدب، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر لإنتاج الضفائر الكهربائية ببورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما تناول اللقاء ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية لا سيما وأن الشركة تعتبر موردًا رئيسيًا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاج وتصدير رئيسي حيث يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض آخر تطورات إنشاء مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، والذي يجري حاليا الانتهاء من مراحل الإنشاء الأخيرة تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي الشهر المقبل والافتتاح الرسمي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 22 مليون يورو ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات.

ومن جانبه قال ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت أن الشركة تأسست في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها في بور سعيد، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالي 160 مليون يورو مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي 260 مليون يورو.

وأضاف أن الشركة توفر حاليًا 12 ألف فرصة عمل وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية لا سيما أسواق قارة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال الـ12 شهر المقبلة في مصر.

بنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي يضم 13 بنكا لمنح تمويل مشترك للمصرية للاتصالات



قام بنك القاهرة بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

وقد أكد بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أهمية تلك العملية التمويلية والتي شهدت تكاتف 13 بنكا بالقطاع المصرفى المصري بهدف تحقيق وتعزيز أهداف الشركة، موضحًا أن قطاع الاتصالات يستحوذ على اهتمامًا ضمن سياسات التمويل الائتمانية بالبنك، كما ان تلك العملية التمويلية تأتي فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.

كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."



البورصة تخسر 16 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.

الطماطم تواصل الانخفاض في سوق العبور





أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.



«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 18 جنيهًا.

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيها.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البنك المركزي يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية في الإسكندرية

شارك البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في تمويل فعاليات " أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" في محافظة الإسكندرية مؤخرًا، واستمرت لمدة خمسة أيام.

ويأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم قافلة طبية كبيرة مجهزة بعيادات شاملة لكافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان للفئات الأولى بالرعاية وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لإتاحة الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.

وبالتوازي مع ما سبق، تم إتاحة السلع والمستلزمات الأساسية فضلًا عن دعم مبادرة "دكان الفرحة " لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج وتنظيم معرض للملابس ضمن المبادرة نفسها، بما يساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع.



انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، ويتراوح الانخفاضات بين جنيهين و4 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83 جنيهًا، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 73 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 إلى 135 جنيهًا للمستهلك.



البريد: تشغيل 2500 مكتب يومي الجمعة والسبت لتسهيل صرف المعاشات

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هيئة البريد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية.



اوضحت انه تقرر تشغيل ٢٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة يومي "الجمعة والسبت" الموافقين ١، ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

من المقرر أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر.

أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن وحدة التحكم المركزية بالهيئة تقوم بمتابعة انتظام العمل بجميع منافذ البريد، للتأكد من تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين.

بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات "صراف آلي البريد المصري" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.





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