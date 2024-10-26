أمين عام الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن والبيض (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض، كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، مفاجأة بشأن أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال فترة الشتاء، وموقف الدولة حال الارتفاع.

تحرك الحكومة لخفض أسعار السلع

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": خفض أسعار السلع ومنها الدواجن والبيض لن يتأتى إلا من خلال الإتاحة وزيادة المعروض، ونعمل على ذلك من خلال توفير الدولار للاستيراد ودعم الانتاج المحلي، وتقليل الحلقات الوسيطة.

زيادة أسعار الدواجن والبيض

وأوضح: أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في فصل الشتاء حيث أن الطقس في هذا الفصل يتطلب مزيد من التدفئة في المزارع وبالتالي هذا يزيد من استهلاك السولار وبالتالي زيادة تكلفة المنتج.



وأضاف: الدولة لديها اَليات لدراسة ما إذا كان حجم ارتفاع الأسعار ومنها الدواجن والبيض مقبولا من عدمه، وإذا كان الارتفاع غير مقبول يتم فورا فتح باب الاستيراد، وبالتالي تدخل دواجن بأسعار مخفضة وبالتالي يحدث توازن في الأسواق.