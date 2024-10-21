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اقتصاد

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
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الطماطم بـ 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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جنون البصل.. ارتفاع مفاجئ في الأسعار.. الكيلو يصل لـ 27 جنيهًا.. شعبة الخضراوات توضح الأسباب وتطالب الحكومة بسرعة التحرك

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