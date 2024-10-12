السبت 12 أكتوبر 2024
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اقتصاد

المدة المخصصة لإصدار البطاقات الائتمانية في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

قال بنك القاهرة ان المدة المخصصة لإصدار البطاقات الائتمانية (أول مرة) تختلف حسب نوع البطاقة.

وأوضح بنك القاهرة ان البطاقات غير المضمنة 7 أيام عمل والبطاقات المضمنة 4 أيام عمل. 

أوضح عملاء بنك القاهرة أن عمولة الإيداع النقدي بالعملة المحلية من على شباك الفرع لقيمة 20 ألف جنيه أو أقل للأفراد هي 20 جنيهًا للإيداعات النقدية بالعملة المحلية من عملاء البنك.

كما يشمل ذلك حسابات ذات العملاء أو لعملاء آخرين وأيضًا للإيداعات في البطاقات الائتمانية.


وتطبق العمولة للفروع التي بها ماكينات إيداع فقط ما عدا فرعي (شبرا - بورسعيد) وللأشخاص الاعتباريين والبنوك ما عدا شركات الصرافة يتم الإيداع مجانًا. 


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