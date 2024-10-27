الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

اسعار الدواجن والبيض،
اسعار الدواجن والبيض، فيتو

اسعار الدواجن والبيض، زف سامح السيد عضو غرفة شعبة الدواجن، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن والبيض، بعد أزمة الارتفاعات الأخيرة.

أزمة تسعير الدواجن والبيض

وأوضح: لا توجد لدينا أزمة في الدواجن أو البيض من الناحية الإنتاجية، ولكن الأزمة مرتبطة بالتسعير فقط، مشيرًا إلي تحرك وزارة الزراعة لاستيراد البيض لإحداث توازن في الأسعار.

 

انخفاض أسعار البيض

وأضاف عضو غرفة شعبة الدواجن، أن استيراد مصر 30 مليون بيضة من الخارج من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار خلال الفترة الحالية.

رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة عن التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10- 2024

سعر كيلو الدواجن بالسوق اليوم

وأشار  خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” تقديم وليد بريك، إلى أن سعر الدواجن انخفض جدًا خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الكيلو لـ68 جنيها، في حين كان السعر يقدر بـ80 جنيها في وزارة الزراعة قبل أسبوعين من الآن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شعبة الدواجن اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض البيض اسعار البيض

مواد متعلقة

رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة عن التكلفة الحقيقية لكرتونة البيض

يصل لـ 15 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 27- 10- 2024

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مفاجأة، الكشف عن فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال 7 أشهر من 2024

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads