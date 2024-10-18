فعاليات وخدمات للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مجموعة من الخدمات المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، مبادرة لتوزيع السلع التموينية الأساسية بقرى بورسعيد وناصر الثورة، وقرى المستقبل (شرق بولاق) بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لدعم الأسر وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشارك مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، باحتفال يوم المكفوفين "العصا البيضاء" بمدرسة الأمل للصم والبكم بالخارجة، بحضور قيادات التربية والتعليم، بالإضافة إلى توزيع هدايا على الطلاب.

وفي سياق متصل نظم المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، قافلة طبية للكشف على السيدات ضمن المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، مصاحب لها ندوة توعوية حول (التثقيف الصحي وأهمية الفحص الدوري والفحص الذاتي للكشف المبكر عن الأمراض وسرعة علاجها)، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والوحدة الاجتماعية بمدينة موط بالداخلة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة استمرار تقديم الخدمات لأهالي قرى ناصر الثورة بالخارجة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بالإضافة لتقديم الخدمات للمواطنين على مدار أيام الأسبوع من خلال مقر المركز التكنولوجي الثابت بالمركز.

وعلي صعيد متصل نظمت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية بمركز بلاط، للكشف على الماشية وتقديم العلاج بالمجان؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية.

ونظمت مكتبة مصر العامة، زيارة المكتبة المتنقلة للمعهد الأزهري الابتدائي والإعدادي بقرية المنيرة بالخارجة، وتنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة للطلاب.

ونظم قطاع الثقافة، محاضرة ثقافية ببيت ثقافة بولاق بالخارجة ضمن أنشطة ثقافة المرأة بعنوان "أهمية تصميم نمط غذائي صحي للأسرة".

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

ففي إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة. وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وسيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من 7 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر.