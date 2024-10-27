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ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في بني سويف

ضبط دقيق مدعم ببني
ضبط دقيق مدعم ببني سويف، فيتو

تمكنت حملة تموينية من ضبط 123 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود مكافحة تهريب السلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين قبل أن يتم بيعها في السوق السوداء.

حملة تموينية في بني سويف

وجاءت الحملة تحت إشراف جمعة عبدالحفيظ، مدير مديرية التموين ببني سويف، وبالتنسيق مع العقيد أحمد حسن، رئيس مباحث التموين، ومتابعة تمام حسين، مدير إدارة تموين سمسطا، وشارك بالحملة: أحمد دياب ونادر شفيق، من المكتب الفني بالمديرية، وأحمد عبد القادر ووائل حمدان، مفتشو قسم مباحث التموين.

 

 

و وردت للمديرية معلومات من أحد المصادر السرية تفيد وجود مخزن داخل قرية منشأة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا، يحتوي على كمية من الدقيق البلدي المدعم، يتم تجهيزها لإعادة طرحها وبيعها في السوق السوداء.

 

ضبط دقيق مدعم ببني سويف

وقامت الحملة بمتابعة المخزن المذكور بدقة، وفقًا للمعلومات السرية التي وردت للمديرية، وتم تشكيل فريق عمل مكون من عدد من المفتشين ورجال المباحث، وتم إستهداف المخزن المذكور، حيث تم ضبط 123 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن لمخالفته قوانين تداول السلع المدعمة. 

وأكد جمعة عبدالحفيظ، مدير مديرية التموين ببني سويف، أن المديرية ستواصل جهودها لضمان توزيع السلع المدعمة بشكل عادل ومنع أي تلاعب بها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو أنشطة مشبوهة تتعلق بالسلع المدعمة، مشددًا على أن تعاون المجتمع هو مفتاح النجاح في هذه الحملات. 

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن هذه الحملة تعد جزءًا من استراتيجية وزارة التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية مستمرة في مختلف أنحاء المحافظة، في سبيل حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

ضبط دقيق مدعم ببني سويف
ضبط دقيق مدعم ببني سويف

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية والاقتصادية والمحلات والمطاعم والمولات ومنافذ السلع.

 

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