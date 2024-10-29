إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل أموال بطريق مرسى علم

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل أموال على طريق مرسى علم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أموال بالقرب من قرية حماطة بطريق مرسى علم، وانتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.



وتبين إصابة شخصين نتيجة انقلاب السيارة، وتم التحفظ على السيارة بداخلها الأموال، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.