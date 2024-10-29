الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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حوادث

سقوط 20 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في 5 محافظات

سقوط 20 لصًا لارتكاب
سقوط 20 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – بورسعيد – الإسكندرية – مطروح - المنيا)، من ضبط 20 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها خزينة والهواتف والمواد البترولية وعدادات المياه.
 

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 فى الغربية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى – عدد من الشيكات البنكية ) من إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها.
 

وفى  بورسعيد؛ تم ضبط تشكيل عصابى ضم ( 6 عناصر إجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرق، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (مبلغ مالى – شيك بنكى) وكذا سرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وتم بإرشادهم ضبط( جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – دراجة نارية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة  - 2 هاتف محمول - دراجة نارية قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه).
 

وفى الإسكندرية؛ جرى ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة مينا البصل تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية تم ضبطها  وإعترفوا بإرتكابهم (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها). 
 

وفى  مطروح؛  تم ضبط تشكيل عصابى ضم ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3 منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم عدد 3 سيارات نقل بدائرة قسم شرطة العلمين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من حمولة السيارات الناقلة للمواد البترولية من مواقع إنتاجها، عن طريق قيامهم بتفريغ جزء من حمولة السيارات الناقلة للمواد البترولية ونقلها فى السيارات قيادتهم وبيعها لعملائهم.  
 

وفى   المنيا؛ تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العمارات حديثة الإنشاء بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (12 عداد مياه– الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع– مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم ).

 

وأقروا بإرتكابهم (38 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط (جميع العدادات المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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