الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قدمي لأبنائك هذا المشروب قبل المدرسة والتمارين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم

الدراسة
الدراسة

تغذية الأبناء فى فترة الدراسة أمر مهم لأنها تضمن الحفاظ على مناعتهم مايحميهم من الأمراض المعدية وايضا يضمن نشاطهم وتركيزهم فى المدرسة والتمارين الرياضية.

وعادة تكون الوجبات الرئيسية وحدها لا تكفى لذا تحرص الأمهات على تقديم العصائر والمشروبات المغذية التى تقدم العناصر الغذائية المهمة التى ترفع المناعة وتزيد التركيز والنشاط.

مشروب صحى قدميه لأبنائك قبل المدرسة والتمارين 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، مشروب طبيعي صحى يجب تقديمه للأبناء قبل الذهاب إلى المدرسة أو التمارين الرياضية فهو يضمن نشاطهم وتركيزهم طوال اليوم كما يقوى المناعة، لذا يجب المواظبة على تقديمه يوميا للأبناء حفاظا على صحتهم.

المكونات:-

1 موزة ناضجة

2 ملعقة كبيرة شوفان

1 كوب حليب 

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني

الطريقة:

  • نحضر جميع المكونات ونضعها معا فى الخلاط الكهربائى.
  • نضرب جيدًا حتى يصبح القوام سلسا.
  • قدمى العصير بارد، فهو مليء بالكربوهيدرات والبروتينات التي تعزز الطاقة.
  • يجب تقديم العصير يوميا للأبناء خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة وايضا قبل الذهاب إلى التمارين الرياضية.
فترة الدراسة 
فترة الدراسة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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تغذية الأبناء مشروب صحى قدمى لأبنائك هذا المشروب قبل المدرسة الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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